HOME NEWS NUSANTARA

Dapat Hewan Kurban dari Perindo, Warga Babel: Ini Surprise bagi Kami

Haryanto , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |19:22 WIB
Dapat Hewan Kurban dari Perindo, Warga Babel: Ini <i>Surprise</i> bagi Kami
DPW Partai Perindo Babel serahkan hewan kurban (Foto: Haryanto)
A
A
A

 

PANGKALPINANG - Tak menyangka dapat hewan kurban dari Partai Perindo, warga yang menerima mengaku seperti mendapat surprise (kejutan). Hewan kurban tersebut, untuk dipotong di hari raya Idul Adha dan dagingnya dibagikan kepada yang membutuhkan.

Kali ini, Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu, membagikan tiga ekor hewan kurban jenis kambing.

Mereka yang mendapat hewan kurban tersebut yakni Mualaf Center Indonesia peduli Bangka Belitung (Babel), Masjid Al-Ikhlas Pangkalpinang dan warga di Sungailiat, Kabupaten Bangka.

"Ini surprise lah buat kami dari Mualaf Center ini, karena sebelumnya belum pernah dan baru kali ini baru ada satu ekor kambing," kata Ketua Umum Mualaf Center Indonesia peduli Babel, Moses Eagel.

Halaman:
1 2
      
