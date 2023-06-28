Gempa M3,7 Guncang Melonguane Sulut

JAKARTA - Gempa bermagnitudo (M) 3,7 mengguncang Melonguane, Sulawesi Utara, Rabu (28/6/2023).
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung sekitar pukul 20:39 WIB.
BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.
"#Gempa Mag:3.7, 28-Jun-2023 20:39:09WIB, Lok:3.35LU, 126.80BT (73 km Tenggara MELONGUANE-SULUT), Kedlmn:10 Km #BMKG," tulis BMKG.
(Fakhrizal Fakhri )