INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

DPW Perindo Kepri Serahkan Hewan Kurban ke Masyarakat

Dicky Sigit Rakasiwi , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |21:04 WIB
DPW Perindo Kepri Serahkan Hewan Kurban ke Masyarakat
DPW Partai Perindo Kepri serahkan hewan kurban ke masyarakat (Foto: Dicky Sigit)
A
A
A

BATAM - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Kepri menyerahkan hewan kurban berupa kambing ke dua lokasi di Batam pada Rabu (28/6/2023). 

Kedua lokasi ini yakni Mesjid Alhaudh, Perumahan Griya Panorama Permai, Belian, Batam Center, Batam dan Mushalla Raudhatul Jannah Kavling Tanjung Mas, Tanjung Buntung, Bengkong, Batam.

Sekretaris DPW Perindo Kepri, Novi mengatakan, Partai Perindo yang merupakan partai yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 ini menyerahkan masing-masing satu ekor kambing di satu lokasi.

"Kami serahkan 2 ekor kambing di 2 tempat yakni Masjid Alhaudh, Perumahan Griya Panorama Permai, Belian, Batam Center, Batam dan Mushalla Raudhatul Jannah Kavling Tanjung Mas, Tanjung Buntung, Bengkong, Batam," katanya, Rabu.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
