Gempa M4,3 Guncang Halmahera Barat

JAKARTA - Gempa bermagnitudo (M) 4,3 mengguncang Halmahera Barat, Maluku Utara, Rabu (28/6/2023).

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung sekitar pukul 20:21 WIB.

BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:4.3, 28-Jun-2023 20:21:57WIB, Lok:1.83LU, 127.20BT (68 km BaratLaut HALMAHERABARAT-MALUT), Kedlmn:58 Km #BMKG," tulis BMKG.

