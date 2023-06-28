Relawan Ganjar Gelar Senam Sehat di Banjarbaru, Disambut Antusias Milenial

BANJARBARU - Srikandi Ganjar Kalimantan Selatan yang merupakan relawan Ganjar Pranowo mengadakan kegiatan bermanfaat untuk merangkul perempuan milenial.

Salah satunya dengan mengadakan senam sehat bersama di Kompleks Mustika Graha Asri, Jl. Mustika IV No.3, Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu (28/6/2023).

Khalifa selaku Koorwil Srikandi Ganjar Kalsel mengatakan dalam kegiatan itu mereka bekerja sama dengan Sanggar Senam Q'TA.

"Kami dari Srikandi Ganjar Kalsel mengajak para perempuan muda untuk menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh," ujar dia dalam siaran persnya, Rabu.

Khalifa mengatakan bahwa ada puluhan perempuan muda yang ikut serta dalam acara tersebut.

"Acara ini diadakan untuk memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga kesehatan dan kebugaran secara teratur," ujar dia.

Dia menuturkan bahwa senam dilaksanakan di tempat sanggar dan dihadiri oleh banyak peserta yang bersemangat untuk berpartisipasi.

"Peserta diajak untuk bergerak bersama dan menikmati musik yang diputar dan melakukan gerakan senam," kata dia.

Selain itu, para peserta disarankan untuk melakukan gerakan senam secara teratur untuk menjaga kesehatan tubuh mereka.

Gerakan senam itu diharapkan dapat membantu meningkatkan kebugaran dan daya tahan tubuh, serta menjaga kesehatan jiwa.