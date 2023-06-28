Ribuan Jamaah Sholat Idul Adha di Pamedan Pura Mangkunegaran

SOLO - Ribuan jamaah melaksanakan sholat Idul Adha 1444 H di Lapangan Pamedan Pura Mangkunegaran, Rabu (28/6/2023).

Sholat Idul Adha di Lapangan Pamedan Pura Mangkunegaran dimulai sekitar pukul 06.20 WIB. Bertindak sebagai khotib sekaligus imam yakni Ust Muhammad Hanif Alimi.

"Ada beberapa pesan penting untuk kita perhatikan bersama. Tentang keteladanan Nabi Ibrahim," katanya setelah pelaksanaan sholat Id.

Salah satu syariat yang terus dilaksanakan hingga saat ini adalah ibadah haji dan penyembelihan hewan kurban yang merupakan sunah dari Nabi Ibrahim dan Muhammad.

Hanif menjelaskan, keteguhan dan ketulusan Nabi Ibrahim dalam melaksanakan syariat agama Islam melahirkan keturunan-keturunan yang soleh. Banyak di antara keturunannya yang menjadi nabi dan rasul.

"Kalau keluarga kita, kita didik dengan baik kemudian dengan bagus, maka keturunan kita akan menjadi keturunan yang soleh, keturunan yang menjaga ketaatan kepada Allah," tuturnya.