Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ribuan Jamaah Sholat Idul Adha di Pamedan Pura Mangkunegaran

Romensy August , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |08:40 WIB
Ribuan Jamaah Sholat Idul Adha di Pamedan Pura Mangkunegaran
Jamaah sholat Idul Adha di Pura Mangkunegaran. (MPI/Romensy August)
A
A
A

SOLO - Ribuan jamaah melaksanakan sholat Idul Adha 1444 H di Lapangan Pamedan Pura Mangkunegaran, Rabu (28/6/2023).

Sholat Idul Adha di Lapangan Pamedan Pura Mangkunegaran dimulai sekitar pukul 06.20 WIB. Bertindak sebagai khotib sekaligus imam yakni Ust Muhammad Hanif Alimi.

"Ada beberapa pesan penting untuk kita perhatikan bersama. Tentang keteladanan Nabi Ibrahim," katanya setelah pelaksanaan sholat Id.

Salah satu syariat yang terus dilaksanakan hingga saat ini adalah ibadah haji dan penyembelihan hewan kurban yang merupakan sunah dari Nabi Ibrahim dan Muhammad.

Hanif menjelaskan, keteguhan dan ketulusan Nabi Ibrahim dalam melaksanakan syariat agama Islam melahirkan keturunan-keturunan yang soleh. Banyak di antara keturunannya yang menjadi nabi dan rasul.

"Kalau keluarga kita, kita didik dengan baik kemudian dengan bagus, maka keturunan kita akan menjadi keturunan yang soleh, keturunan yang menjaga ketaatan kepada Allah," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/519/3145683/hewan_kurban-DeLf_large.jpg
Kocak, Kepala Kambing Kurban Terjepit Pilar Pagar Sesaat Sebelum Disembelih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/338/3145676/hewan_kurban-HI3J_large.jpg
Heboh Sapi Kurban Mengamuk, Kabur ke Tol Cibitung–Cilincing Dikejar-kejar Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/510/3145385/penampakan_hercules_sapi_kurban_presiden_prabowo_yang_disembelih_di_kulonprogo-LNx1_large.jpg
Penampakan Hercules, Sapi Kurban Presiden Prabowo yang Disembelih di Kulonprogo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145386/satgas_indobatt-jCnq_large.jpg
Salut! Kontingen Garuda Serahkan 100 Hewan Kurban di Tanah Perang Lebanon Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/338/3145348/20000_kendaraan_melintas_di_jalur_puncak_pada_momen_libur_panjang_hari_raya_idul_adha_1446_hijriah-uFWh_large.jpg
Libur Panjang Idul Adha, 20.000 Kendaraan Lintasi Jalur Puncak Bogor Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145342/daging_kurban_prabowo_gibran_di_masjid_istiqlal_untuk_makan_bergizi_2000_anak_yatim-I4uK_large.jpg
Daging Kurban Prabowo-Gibran di Masjid Istiqlal untuk Makan Bergizi 2.000 Anak Yatim
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement