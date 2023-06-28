Bukti Nyata! Program Infrastruktur Ganjar Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo gencar melakukan pembangunan infrastruktur, khususnya di kawasan pedesaan. Hal ini terbukti ampuh mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Diketahui, rentang 2013-2023, Bantuan Keuangan Desa (Bankeudes) yang dikucurkan Ganjar lebih dari Rp 8,4 triliun. Penggunaannya dialokasikan untuk perbaikan jalan, drainase, jembatan, embung, serta rehab RTLH.

Sementara, pembangunan jalan sudah mencapai 10.900 km, yang meliputi jalan desa, paving, makadam, aspal dan juga jalan beton. Drainase yang sudah dibangun sepanjang 1.667 km. Kemudian talud sepanjang 2.620 km.

Ganjar mengatakan, lewat bantuan provinsi, pihaknya mendorong masyarakat untuk lebih berinovasi dan berkreasi lagi melalui wisata dan kebudayaan. Pengembangan kebudayaan juga dapat mendorong peningkatan perekonomian.

"Harapan saya, desa maju, ekonomi kreatifnya akan muncul. Ini bagus untuk perekonomian desa. Seperti kata Bung Karno, kita harus mandiri secara ekonomi dan berkepribadian secara sosial budaya," kata Ganjar belum lama ini.

Di sisi lain, Kepala Desa Muncar, Susukan, Kabupaten Semarang Khoirudin Bagas mengapresiasi dan rasa terima kasih atas kepedulian Gubernur Jateng Ganjar melalui bantuan provinsi hingga wajah desanya makin eksotik.