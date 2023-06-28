Program Jambanisasi Ganjar Berhasil, Kemenkes Sebut Jateng Segera Terbebas dari BABS

SEMARANG - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menyebutkan, Jawa Tengah akan segera terbebas dari problem Buang Air Besar Sembarangan (BABS) menyusul keberhasilan provinsi ini melaksanakan Program Jambanisasi.

Berkat komitmen Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, 94,8 persen desa maupun kelurahan di Jawa Tengah bebas dari problem Buang Air Besar Sembarangan (BABS).

Apresiasi tersebut disampaikan Direktur Penyehatan Lingkungan Ditjen P2P Kemenkes RI, Anas Maruf usai mengisi acara "Dialog Membangun Komitmen Menuju Deklarasi Provinsi Jawa Tengah, Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)", di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang belum lama ini.

“Indikator untuk SBS kan hitungannya per desa atau per kelurahan. Kabar terbaru tadi kami dapatkan, kurang lebih 94,8 persen desa kelurahan di Jawa Tengah itu sudah 100 persen ODF (Open Defecation Free/Terbebas dari Buang Air Sembarangan), bahkan SBS,” kata Anas usai acara.

Perwakilan Kemenkes RI itu mengatakan, capaian itu bisa terwujud berkat komitmen Gubernur yang gencar memenuhi satu dari tiga faktor tercapainya 100 persen SBS. Tiga faktor tersebut pertama adalah pemenuhan sarana prasarana, kedua adalah regulasi dan kebijakan, dan ketiga adalah peran serta masyarakat dengan perubahan perilaku.

“Penting itu. Berarti ada ada dukungan kebijakan, ada dukungan perencanaan penganggaran kemudian diwujudkan dalam bentuk suplai yang diwujudkan dalam bentuk infrastruktur sarana prasarana, bahwa seluruh KK (Kepala Keluarga) untuk punya akses terhadap jamban,” ujarnya.

Capaian tersebut, lanjut Anas, bisa disempurnakan dengan mendorong enam kabupaten yang warganya masih BAB sembarangan untuk menjadi SBS. Melihat antusias para bupati dan wali kota yang hadir dalam acara dialog tersebut, Anas optimis hal itu bisa dilakukan.

“Para bupati wali kota sudah menyampaikan komitmen untuk segera mencapai dari 6 (daerah) itu. Nanti harapannya seluruh kabupaten kota di Jawa Tengah ini bisa 100 persen ODF,” ungkapnya.