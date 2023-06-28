HUT Ke-77 Bhayangkara, Polda Jateng Gelar Bazar UMKM dan Pasar Sembako Murah

SEMARANG – Kepolisian Daerah (Polda) Jateng menggelar pasar murah sembako dan bazar usaha mikro kecil menengah (UMKM) pada puncak peringatan Hari Bhayangkara ke-77 tahun 2023. Kegiatan tersebut akan digelar pada Sabtu 1 Juli 2023 di Lapangan Pancasila, Kompleks Simpanglima, Kota Semarang.

“Kami undang masyarakat untuk dapat hadir bersama-sama meramaikan Hari Bhayangkara ke-77,” ujar Kepala Bidang Humas Polda Jateng Kombes Pol. M. Iqbal Alqudusy dalam keterangan tertulisnya, Rabu (28/6/2023) petang.

Selain menggelar pasar murah sembako dan bazar UMKM dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jateng, lanjut Kombes Iqbal, Hari Bhayangkara kali ini juga dimeriahkan dengan kirab kebangsaan yang diikuti kelompok-kelompok seni budaya dari seluruh kabupaten/kota di Jateng. Kirab juga diikuti oleh berbagai komunitas, di antaranya komunitas motor hingga ojek.

Kirab ini akan berlangsung di sekitaran Simpanglima dan sudah diatur oleh polisi lalu lintas agar aktivitas masyarakat di sekitaran lokasi tetap dapat berjalan.

Selain dapat menikmati UMKM , Pasar Murah dan Keramaian Kirab kebangsaan , masyarakat juga dapat menyaksikan detik detik Upacara Hari Bhayangkara ke-77.

“Monggo masyarakat bisa datang pagi sebelum upacara, dapat menikmati UMKM setelah upacara bisa langsung ke pasar murah sembako dan menikmati kemeriahan kirab kebangsaan,” ujar Kombes Iqbal.