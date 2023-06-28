Bantu Masyarakat Kurang Mampu, Kiai Muda Ganjar Gelar Khitanan Massal di Ngawi

JAKARTA - Memasuki libur sekolah, Kiai Muda Jawa Timur Dukung Ganjar berkolaborasi dengan GP Ansor Kabupaten Ngawi mengadakan kegiatan Khitanan Massal untuk para anak-anak di Dusun Ngantru, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Selasa (27/6/2023).

Kegiatan diawali dengan kirab bentor yang mengiri anak-anak yang menjadi peserta dalam khitanan masal tersebut mengelili Ngawi menuju tempat kegiatan. Selain itu, turut serta hadir Wakil Bupati Kabupaten Ngawi Dwi Rianto Jatmiko dan Kepala Desa Ngawi Eko Budi yang membuka dan mengirngi jalannya kegiatan tersebut.

Koordinator Wilayah (Korwil) Kiai Muda Jatim Ali Baidlowi menjelaskan pentingnya khitanan bagi para anak-anak. Selain mengikuti sunnah Rasulullah dan Nabi Ibrahim, juga mengindari adanya najis pada anggota badan saat beribadah.

"Anjuran agama yang diamanatkan dari Rasulullah, kemudian dari sisi kesehatan khitan itu membersihkan kotoran yang tersisa dari kotoran buang air kecil. Ketika sudah dikhitan Insya Allah akan menjadi suci dan bersih terbebas dari penyakit," ujar Ali.

Ali menambahkan, Kiai Muda bekerja sama dengan pemerintah dan ormas dalam menyukseskan acara tersebut.

"Kami bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti kepala desa, ormas bahkan pemerintah Kabupaten Ngawi untuk membantu mereka yang kurang mampu dalam melaksanakan khitan pada anaknya," lanjut Ali.

Sebanyak 32 anak yang di khitan mengikuti proses acara tersebut sampai dengan selesai. Masyarakat dan orang tua dalam kegiatan tersebut tampak antusias mengikuti kegiatan tersebut.

"Alhamdullilah luar biasa dan antusias sekali, banyak masyarakat, tetangga dan sanak saudara yang ikut datang memberi dukungan terhadap anak untuk berani dikhitan maupun mengikuti acara ini sampai selesai," kata Ali.