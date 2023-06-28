Lestarikan Lingkungan, Ganjar Milenial Tebar Bibit Ikan dan Tanam Pohon di Bojonegoro

BOJONEGORO - Sukarelawan Ganjar Milenial Center (GMC) mengajak masyarakat untuk menebar bibit ikan dan menanam pohon di Desa Cengkir, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.

Koordinator Wilayah GMC Jawa Timur, Mahmud mengatakan kegiatan tersebut dilakukan untuk mengedukasi masyarakat terhadap kelestarian lingkungan alam.

"Desa Cengkir memiliki geografi pertanian dan waduk maka ekosistem alamnya perlu dipedulikan dengan baik," ujar Mahmud, Rabu (28/6/2023).

Kegiatan tersebut kata dia, mendapatkan antusiasme yang positif dari masyarakat. Banyak masyarakat berbagai kalangan mengikuti kegiatan tersebut mulai dari tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh desa.

Bahkan mereka membawa benih ikan bersama-sama ke Waduk Desa Cengkir. Sekitar 5.000 bibit ikan Nila dilepas di waduk tersebut.

Menurutnya, pemilihan ikan nila karena proses pembesarannya tergolong sangat cepat besar, sehingga bisa menjadi sumber pencarian sampingan masyarakat sekitar.

"Ini mendapatkan animo baik, dikarenakan masyarakat sangat juga sangat peduli dengan ekosistem air waduk yang menjadi sumber mata pencaharian dan keperluan dapur," tuturnya.

Selain penebaran ikan, mereka juga mengajak masyarakat melakukan penanaman pohon di sekitar desa.