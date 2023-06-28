Advertisement
HOME NEWS JATIM

Sambut HUT Ke-77 Bhayangkara, Polres Malang Bantu Masyarakat yang Kesulitan Air Bersih

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |18:49 WIB
Polres Malang bantu warga yang kesulitan air bersih (Foto: Puteranegara Batubara)
MALANG - Polres Malang, Jawa Timur, menggelar bakti sosial dengan memberikan fasilitas air bersih kepada masyarakat di Dusun Krajan, Desa Dengkol, Kecamatan Singosari. Hal itu dilakukan dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-77.

Kapolres Malang AKBP Putu Kholis Aryana mengungkapkan, dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara, pihaknya juga telah menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Di antaranya, pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, hapus tattoo, hingga pemberian ribuan paket sembako.

“Dalam rangka menyambut hari Bhayangkara ke-77, Polres Malang menggelar kegiatan bakti sosial, bakti sosial, bantuan sosial, bedah rumah termasuk penyediaan air bersih ini," kata Putu Kholis kepada awak media, Rabu (28/6/2023).

Putu Kholis menjelaskan, bantuan yang diberikan ini juga sebagai bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat. Selain memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, kehadiran aparat kepolisian harus memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, pihaknya melalui Polsek Singosari menurunkan dua mobil tangki berisi air bersih dengan kapasitas 4.000 liter dan 5.000 liter untuk dibagikan kepada warga di RT 01 dan RT 04 Dusun Krajan, Desa Dengkol, Kecamatan Singosari.

Kebutuhan air bersih tersebut dapat dimanfaatkan oleh sedikitnya 350 Kepala Keluarga (KK) yang mengalami kesulitan air bersih akibat tandon dan pompa air yang selama ini menyuplai kebutuhan air warga mengalami kerusakan.

“Tandon dan pompa air swadaya milik warga mengalami kerusakan, perbaikan setidaknya memakan waktu sekitar 7 hari,” ujar Putu Kholis.

