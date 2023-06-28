Ganjar Pranowo Gelontorkan Rp988 Miliar Bangun 54 RSUD dan 71 Puskesmas

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah membangun 51 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan 71 Pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) dari tahun 2013-2022. Hal itu dilakukan Ganjar untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di Jateng.

Data Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah menyebut, selama sembilan tahun Ganjar telah gelontorkan anggaran Rp. 988 miliar yang disalurkan melalui skema Bantuan Keuangan (Bankeu) kabupaten/kota dengan rincian Rp. 331,75 miliar guna membangun 54 RSUD, Rp161 miliar untuk pembangunan 71 Puskesmas, dan Rp581,24 miliar untuk pengadaan alat kesehatan.

Lebih lanjut, Ganjar yang ditemui di Kota Semarang belum lama ini menyebutkan, pihaknya terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang optimal untuk masyarakat, salah satunya dengan membangun puskesmas di daerah yang belum memiliki pusat pelayanan kesehatan.

"Ini bagian dari perhatian penting (pemerintah). Kalau bangsa itu warganya sakit-sakitan ya tidak bisa. Maka harus ada layanan yang bagus, servisnya yang oke, sumber daya manusianya yang bagus," tegas Ganjar.

Pada kesempatan itu, Ganjar juga menyampaikan kepada seluruh tenaga kesehatan (nakes) dan kader kesehatan yang bekerja di RSUD maupun puskesmas untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat.

Menurut mantan anggota DPR RI itu, masyarakat berhak menerima pelayanan kesehatan dari pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kesetaraan pelayanan pemerintah kepada seluruh kalangan masyarakat.

"Jadi tidak boleh menolak pasien, kalau memang tidak bisa segera dirujuk. Kalau memang tidak bisa segera dilaporkan, maka itu tugas dari pemerintah untuk melayani," imbau Ganjar.