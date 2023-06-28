Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Ribuan Warga Muhammadiyah Sholat Idul Adha di Bandung

Arif Budianto , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |08:33 WIB
Ribuan Warga Muhammadiyah Sholat Idul Adha di Bandung
Sholat Idul Adha 2023 di Bandung. (MPI/Arif Budianto)
A
A
A

BANDUNG - Ribuan warga Muhammadiyah melaksanakan sholat Idul Adha di sejumlah titik di Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (28/6/2023). Sholat Idul Adha dilaksanakan khusuk tanpa kurang satu apapun.

Berdasarkan pantauan di salah satu tempat sholat Idul Adha di Pelataran Kampus Universitas Muhammadiyah Bandung, Jalan Soekarno Hatta, ribuan warga memadati kawasan tersebut sejak pagi hari. Mereka datang dari berbagai tempat di Kota Bandung.

Tingginya warga yang datang melaksanakan sholat Idul Adha membuat kawasan tersebut penuh. Bahkan, pelaksanaan sholat Idul Adha hingga ke jalan dan parkiran. Namun, salat berjalan khusuk dimulai dari pukul 06.40 WIB, dan selesai sekitar pukul 07.15.

Sebelumnya, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat memastikan pelaksana salat Idul Adha warga Muhammadiyah akan dilaksanakan besok Rabu, (28/6/2023). Ratusan lokasi telah disiapkan untuk pelaksanaan salat Idul Adha bagi masyarakat yang melaksanakan besok.

"Insya Allah besok kami melaksanakan salat Idul Adha, sebagaimana yang telah ditetapkan pimpinan pusat Muhammadiyah jauh jauh hari," kata Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat Iu Rusliana di Bandung, Selasa (27/6/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/519/3145683/hewan_kurban-DeLf_large.jpg
Kocak, Kepala Kambing Kurban Terjepit Pilar Pagar Sesaat Sebelum Disembelih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/338/3145676/hewan_kurban-HI3J_large.jpg
Heboh Sapi Kurban Mengamuk, Kabur ke Tol Cibitung–Cilincing Dikejar-kejar Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/510/3145385/penampakan_hercules_sapi_kurban_presiden_prabowo_yang_disembelih_di_kulonprogo-LNx1_large.jpg
Penampakan Hercules, Sapi Kurban Presiden Prabowo yang Disembelih di Kulonprogo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145386/satgas_indobatt-jCnq_large.jpg
Salut! Kontingen Garuda Serahkan 100 Hewan Kurban di Tanah Perang Lebanon Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/338/3145348/20000_kendaraan_melintas_di_jalur_puncak_pada_momen_libur_panjang_hari_raya_idul_adha_1446_hijriah-uFWh_large.jpg
Libur Panjang Idul Adha, 20.000 Kendaraan Lintasi Jalur Puncak Bogor Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145342/daging_kurban_prabowo_gibran_di_masjid_istiqlal_untuk_makan_bergizi_2000_anak_yatim-I4uK_large.jpg
Daging Kurban Prabowo-Gibran di Masjid Istiqlal untuk Makan Bergizi 2.000 Anak Yatim
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement