Ribuan Warga Muhammadiyah Sholat Idul Adha di Bandung

BANDUNG - Ribuan warga Muhammadiyah melaksanakan sholat Idul Adha di sejumlah titik di Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (28/6/2023). Sholat Idul Adha dilaksanakan khusuk tanpa kurang satu apapun.

Berdasarkan pantauan di salah satu tempat sholat Idul Adha di Pelataran Kampus Universitas Muhammadiyah Bandung, Jalan Soekarno Hatta, ribuan warga memadati kawasan tersebut sejak pagi hari. Mereka datang dari berbagai tempat di Kota Bandung.

Tingginya warga yang datang melaksanakan sholat Idul Adha membuat kawasan tersebut penuh. Bahkan, pelaksanaan sholat Idul Adha hingga ke jalan dan parkiran. Namun, salat berjalan khusuk dimulai dari pukul 06.40 WIB, dan selesai sekitar pukul 07.15.

Sebelumnya, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat memastikan pelaksana salat Idul Adha warga Muhammadiyah akan dilaksanakan besok Rabu, (28/6/2023). Ratusan lokasi telah disiapkan untuk pelaksanaan salat Idul Adha bagi masyarakat yang melaksanakan besok.

"Insya Allah besok kami melaksanakan salat Idul Adha, sebagaimana yang telah ditetapkan pimpinan pusat Muhammadiyah jauh jauh hari," kata Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat Iu Rusliana di Bandung, Selasa (27/6/2023).