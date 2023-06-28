Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Dorong Masyarakat Berwirausaha, Ganjar Sejati Latih Masyarakat Bandung Barat Jadi Barista

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |13:43 WIB
Dorong Masyarakat Berwirausaha, Ganjar Sejati Latih Masyarakat Bandung Barat Jadi Barista
Relawan Ganjar gelar pelatihan barista. (Ist)
A
A
A

JAKARTA – Sukarelawan Ganjar Sejati menggelar pelatihan barista kopi di Rajamandala, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa (27/6/2023).

Koordinator Lapangan (Korlap) Ganjar Sejati Jawa Barat, Imam Turniman, mengatakan pelatihan ini tidak hanya belajar menghidangkan secangkir kopi, tetapi juga memberikan pengetahuan yang mendalam tentang aroma, rasa, dan asal-usul setiap biji yang diolah.

"Kami mengadakan pelatihan barista kopi untuk masyarakat di wilayah Rajamandala. Kami juga memberikan ilmu tentang filosofi serta sejarah kopi, dan juga tentang kekayaan negara kita tentang hal kopi," kata Imam seusai kegiatan, dalam keterangannya.

Menurut dia, pelatihan yang diikuti dari berbagai kalangan termasuk anak muda hingga tua itu mengajarkan masyarakat tentang cara menyajikan kopi yang baik dan teknik pembuatan minuman kopi yang berkualitas.

Melalui pelatihan itu, diharapkan para peserta mendapatkan pengetahuan dan keterampilan sehingga bisa membuka usaha kopi.

"Melatih tentang beberapa tipe kopi yang disajikan di masyarakat, sehingga peserta bisa membuka kopi kecil-kecilan ke depannya," ucap Imam.

Imam mengemukakan kegiatan ini disambut baik dan antusias masyarakat.

Halaman:
1 2
      
