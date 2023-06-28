Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMUT

Tuan Guru Ganjar Ajak Masyarakat Perangi Narkoba

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |14:50 WIB
Tuan Guru Ganjar Ajak Masyarakat Perangi Narkoba
Kelompok relawan Tuan Guru Sahabat Ganjar Pranowo (Foto: Ist/Puteranegara Batubara)
SUMUT - Sukarelawan Tuan Guru Sahabat (TGS) Ganjar Pranowo bersama Remaja Masjid Al Kautsar, melaksanakan penyuluhan bahaya narkoba dan cara memulihkan secara Islami di Desa Binjai Bakung, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut).

Koordinator Wilayah TGS Ganjar Pranowo Sumatera Utara Zulpi Andika menjelaskan penyuluhan antinarkoba dilakukan lantaran tingkat pengguna narkoba, terutama di kalangan anak muda kian meresahkan.

"Kegiatan hari ini tentang pencegahan narkoba berbasis agama. Kami melaksanakan kegiatan ini karena kami lihat makin hari di Sumatera Utara makin banyak pemuda-pemudi yang terlibat dengan mengonsumsi narkoba," ujar Zulpi, Rabu (28/6/2023).

Adapun penyuluhan antinarkoba dengan berlandaskan ajaran agama Islam, dilakukan para sukarelawan Ganjar Pranowo itu dengan mengajak masyarakat untuk mendekatkan diri dengan Allah SWT.

Selain itu, menurut Ustaz Khairul Fahmi selaku pengisi materi dalam penyuluhan itu, baik orang-orang yang ingin mencoba narkoba, pengguna aktif maupun mantan pemakai narkoba harus lebih menyibukkan diri dengan kegiatan keagamaan, serta selalu memanjatkan amalan-amalan untuk dijauhi dari pikiran buruk dan tindakan jahat.

