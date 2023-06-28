Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Relawan Ganjar Beri Pelatihan ke Warga Bone untuk Kreatif Tingkatkan Perekonomian

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |20:41 WIB
Relawan Ganjar Beri Pelatihan ke Warga Bone untuk Kreatif Tingkatkan Perekonomian
Relawan Ganjar Pranowo membuat alat tangkap kepiting (Foto: Ist/Puteranegara Batubara)
A
A
A

SULSEL - Gerakan Passeddingeng masyarakat Bone menggelar pelatihan alat tangkap kepiting bagi warga Dusun Kacumpureng, Desa Waji, Kecamatan Tellu siattinge, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.

Korwil Gerakan Passeddingeng masyarakat Bone, Daeng Bella menjelaskan bahwa pelatihan ini sengaja dilakukan bagi warga setempat lantaran rutinitasnya sebagai nelayan penangkap kepiting.

Dengan begitu, kata Daeng Bella, mereka bisa mendapatkan pelajaran bagaimana cara membuat alat tangkap kepiting yang baik.

“Dengan adanya kegiatan ini masyarakat bisa tahu bagaimana membuat alat tangkap kepiting yang benar,” ujar Daeng Bella, Rabu (28/6/2023).

Menurut Daeng Bella, masyarakat Dusun Kacumpureng, Desa Waji, Kecamatan Tellu siattinge, Kabupaten Bone, sangat antusias terhadap kegiatan pelatihan alat tangkap kepiting. 

Dengan adanya kegiatan ini, kata Daeng Bella, diharapkan mereka juga bisa lebih kreatif tak sekadar dalam membuat alat tangkap kepiting. Tapi bisa kemudian untuk dijual, sehingga menambah pemasukannya.

“Ya, kami berharap masyarakat bisa lebih tahu, lebih kreatif tentang bagaimana membuat alat tangkap kepitingnya,” tutur Daeng Bella.

Sementara salah peserta pelatihan yaitu Lisda (27) menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gerakan Passeddingeng masyarakat Bone lantaran sudah memberikan pelatihan alat tangkap kepiting.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement