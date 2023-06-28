Relawan Ganjar Beri Pelatihan ke Warga Bone untuk Kreatif Tingkatkan Perekonomian

SULSEL - Gerakan Passeddingeng masyarakat Bone menggelar pelatihan alat tangkap kepiting bagi warga Dusun Kacumpureng, Desa Waji, Kecamatan Tellu siattinge, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.

Korwil Gerakan Passeddingeng masyarakat Bone, Daeng Bella menjelaskan bahwa pelatihan ini sengaja dilakukan bagi warga setempat lantaran rutinitasnya sebagai nelayan penangkap kepiting.

Dengan begitu, kata Daeng Bella, mereka bisa mendapatkan pelajaran bagaimana cara membuat alat tangkap kepiting yang baik.

“Dengan adanya kegiatan ini masyarakat bisa tahu bagaimana membuat alat tangkap kepiting yang benar,” ujar Daeng Bella, Rabu (28/6/2023).

Menurut Daeng Bella, masyarakat Dusun Kacumpureng, Desa Waji, Kecamatan Tellu siattinge, Kabupaten Bone, sangat antusias terhadap kegiatan pelatihan alat tangkap kepiting.

Dengan adanya kegiatan ini, kata Daeng Bella, diharapkan mereka juga bisa lebih kreatif tak sekadar dalam membuat alat tangkap kepiting. Tapi bisa kemudian untuk dijual, sehingga menambah pemasukannya.

“Ya, kami berharap masyarakat bisa lebih tahu, lebih kreatif tentang bagaimana membuat alat tangkap kepitingnya,” tutur Daeng Bella.

Sementara salah peserta pelatihan yaitu Lisda (27) menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gerakan Passeddingeng masyarakat Bone lantaran sudah memberikan pelatihan alat tangkap kepiting.