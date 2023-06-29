Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Lukisan Nenek Moyang Pizza Ditemukan di Reruntuhan Pompeii

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |09:30 WIB
Lukisan <i>Nenek Moyang</i> Pizza Ditemukan di Reruntuhan Pompeii
Lukisan yang diduga menggambarkan Pizza ditemukan di puing-puing Pompeii. (Foto: Kementerian Kebudayaan Italia)
A
A
A

ROMA - Arkeolog di kota Romawi kuno Pompeii telah menemukan sebuah lukisan yang menggambarkan apa yang mungkin menjadi pendahulu pizza Italia.

Roti pipih yang digambarkan dalam lukisan dinding berusia 2.000 tahun itu "mungkin merupakan nenek moyang jauh dari hidangan modern", kata kementerian kebudayaan Italia sebagaimana dilansir BBC.

Tapi hidangan dalam lukisan itu tidak memiliki bahan klasik untuk secara teknis dianggap sebagai pizza.

Lukisan dinding itu ditemukan di aula sebuah rumah di sebelah toko roti selama penggalian baru-baru ini di situs di Italia selatan.

Penemuan itu dibuat tahun ini selama penggalian baru Regio IX di pusat Pompeii, salah satu dari sembilan distrik tempat situs kuno itu.

Bangunan itu sebagian digali pada abad ke-19 sebelum penggalian dimulai kembali pada Januari tahun ini - hampir 2.000 tahun setelah letusan gunung berapi yang melanda kota.

