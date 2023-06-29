Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Bukti Kemurahan Hati, Raja Arab Menanggung Biaya Hewan Kurban untuk 4.951 Jamaah Haji dari 92 Negara

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |08:30 WIB
Bukti Kemurahan Hati, Raja Arab Menanggung Biaya Hewan Kurban untuk 4.951 Jamaah Haji dari 92 Negara
Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud (Foto: Saudi Gazette)
A
A
A

MINAPenjaga Dua Masjid Suci Raja Salman menanggung biaya hewan kurban untuk 4.951 orang dari 92 negara yang menunaikan ibadah haji di bawah Program Tamu Penjaga Dua Masjid Suci untuk Haji dan Umrah, yang dilaksanakan oleh Kementerian Urusan Islam, Telepon dan Bimbingan.

Seperti diketahui, Arab Saudi menetapkan Idul Adha 1444 Hijriah jatuh pada 28 Juni 2023. Hal itu berdasarkan pemantauan hilal, Minggu (18/6/2023) petang waktu setempat di Kota Tumair.

Menteri Urusan Islam Dr. Abdullatif Al Al-Sheikh, mengatakan, isyarat itu adalah bukti lain dari kemurahan hati dan pemberian yang melimpah dari Raja.

Dikutip Saudi Press Agency, Al Al-Sheikh, yang juga pengawas umum program tersebut, mengatakan kemurahan hati terus menerus yang ditunjukkan oleh Penjaga Dua Masjid Suci membuktikan kepeduliannya terhadap saudara-saudara Muslimnya dan keinginannya untuk memenuhi semua kebutuhan mereka dan membantu mereka melaksanakan ibadah haji.

Sebelumnya Raja Salman juga mengucapkan selamat kepada jamaah haji dan umat Islam di seluruh dunia pada Hari Idul Adha.

Halaman:
1 2
      
