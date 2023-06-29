Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Setelah Berabad-abad Hilang Ditelan Laut, Kota Atlantis Laut Utara Akhirnya Ditemukan Kembali

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |10:01 WIB
Setelah Berabad-abad Hilang Ditelan Laut, Kota Atlantis Laut Utara Akhirnya Ditemukan Kembali
Foto: Ruth Blakenfeld/Dirk Bienen-Scholt.
A
A
A

SEBUAH kota yang telah berada di bawah laut selama ratusan tahun telah ditemukan dan kembali diali oleh para arkeolog.

Kota Jerman di Rungholt dijuluki 'Atlantis dari Laut Utara' setelah ditelan oleh laut saat badai pada 1362.

Saat itu, badai dianggap sebagai 'balas dendam besar' yang ditimpakan kepada manusia sebagai hukuman atas dosa-dosa mereka, termasuk memamerkan kekayaan, kesombongan, dan mabuk-mabukan.

Sekarang, setelah bertahun-tahun menjadi legenda, kota itu telah ditemukan.

Penelitian ini dilakukan oleh arkeolog Universitas Kiel, Universitas Johannes Gutenberg Mainz, Pusat Arkeologi Baltik dan Skandinavia, dan Departemen Arkeologi Negara Bagian Schleswig-Holstein.

Dengan menggunakan teknologi pencitraan geofisika, para peneliti menemukan gundukan buatan manusia yang dibangun untuk melindungi manusia dari air pasang.

Di antara temuan itu adalah sisa-sisa gereja, pelabuhan, dan sistem drainase.

"Pemukiman tetap tersembunyi di bawah dataran lumpur pertama kali dilokalkan dan dipetakan di area yang luas menggunakan berbagai metode geofisika seperti gradiometri magnetik, induksi elektromagnetik, dan seismik," kata Ahli geofisika, Dennis Wilken sebagaimana dilansir Unilad.

Dr Hanna Hadler, dari Institute of Geography di Mainz University, menambahkan: "Berdasarkan prospek ini, kami secara selektif mengambil inti sedimen yang tidak hanya memungkinkan kami untuk membuat pernyataan tentang hubungan spasial dan temporal dari struktur permukiman, tetapi juga tentang perkembangan bentang alam."

Halaman:
1 2 3
      
Topik Artikel :
Kota yang Hilang Jerman
