HOME NEWS INTERNATIONAL

Sisa-Sisa Jenazah Manusia Diduga Ditemukan di Puing-Puing Kapal Selam Titan yang Hilang

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |09:35 WIB
Sisa-Sisa Jenazah Manusia Diduga Ditemukan di Puing-Puing Kapal Selam Titan yang Hilang
Jenazah korban diduga ditemukan di puing-puing kapal selam yang hilang (Foto: Zuma Press/IMAGO)
LONDONPenjaga Pantai Amerika Serikat (AS) mengatakan jenazah sisa-sisa manusia diyakini telah ditemukan di reruntuhan kapal selam Titan.

Potongan-potongan dari kapal selam, yang meledak saat menyelam jauh ke Titanic, diturunkan di St John's, Kanada, pada Rabu (28/6/2023).

Pejabat Penjaga Pantai mengatakan kerangka pendaratan kapal selam dan penutup belakang ditemukan di antara puing-puing.

Penjaga pantai dalam sebuah pernyataan mengatakan profesional medis AS akan melakukan analisis formal terhadap dugaan jenazah.

Badan tersebut sedang dalam tahap awal penyelidikan penyebab bencana Titan. Penjaga Pantai mengatakan Dewan Investigasi Kelautan akan mengangkut bukti ke pelabuhan AS untuk analisis dan pengujian lebih lanjut.

"Saya berterima kasih atas dukungan internasional dan antarlembaga yang terkoordinasi untuk memulihkan dan melestarikan bukti penting ini pada jarak dan kedalaman lepas pantai yang ekstrem," kata Ketua MBI Kapten Jason Neubauer dalam sebuah pernyataan pada Rabu (28/6/2023), dikutip BBC.

Dia mengatakan "masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan bencana hilangnya Titan dan membantu memastikan tragedi serupa tidak terjadi lagi".

