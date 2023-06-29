Terkena Luka Serius, Pria Bersenjata Tewas dalam Serangan Baku Tembak di Konsulat AS di Jeddah

Pria bersenjata tewas usai baku tembak di Konsulat AS di Jeddah (Foto: Saudi Gazette)

JEDDAH — Seorang pria bersenjata berakhir tewas usai menyerang gedung Konsulat Amerika Serikat (AS) di Jeddah setelah baku tembak pada Rabu (28/6/2023).

Seorang juru bicara resmi mengatakan seorang pekerja Nepal di penjaga keamanan konsulat telah meninggal setelah menderita luka serius selama baku tembak.

Juru bicara Kepolisian Makkah mengatakan bahwa penyelidikan keamanan masih dilakukan untuk memastikan keadaan kecelakaan itu.

“Pada Rabu malam pukul 18.45, seseorang di dalam mobil berhenti di dekat gedung Konsulat Amerika di Jeddah dan keluar sambil membawa senjata api di tangannya,” terang juru bicara, dikutip Saudi Gazette.