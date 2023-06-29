Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Seorang Pria Bakar Alquran di Masjid Swedia pada Hari Idul Adha

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |11:30 WIB
Seorang Pria Bakar Alquran di Masjid Swedia pada Hari Idul Adha
Ilustrasi. (Foto: Reuters)
A
A
A

STOCKHOLM - Seorang pria merobek dan membakar Alquran di luar masjid pusat Stockholm Swedia pada Rabu, (28/6/2023) sebuah peristiwa yang berisiko membuat marah Turki ketika Swedia berupaya untuk bergabung dengan NATO, setelah polisi Swedia memberikan izin untuk berlangsungnya protes.

Polisi kemudian menuduh pria itu melakukan agitasi terhadap kelompok etnis atau nasional.

Serangkaian demonstrasi di Swedia menentang Islam dan untuk hak-hak Kurdi telah menyinggung Ankara, yang dukungannya Swedia perlu masuk ke Organisasi Perjanjian Atlantik Utara.

Swedia mencari keanggotaan NATO setelah invasi Rusia ke Ukraina tahun lalu. Tetapi anggota aliansi Turki telah menunda proses tersebut, menuduh Swedia menyembunyikan orang-orang yang dianggapnya teroris dan menuntut ekstradisi mereka.

Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengutuk tindakan tersebut dalam sebuah tweet, menambahkan bahwa tidak dapat diterima untuk mengizinkan protes anti-Islam atas nama kebebasan berekspresi.

Pembakaran teks-teks agama "tidak sopan dan menyakitkan", kata wakil juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Vedant Patel kepada wartawan dalam pengarahan harian.

"Apa yang mungkin legal belum tentu sesuai," kata Patel, sebagaimana dilansir Reuters.

Namun dia terus mendesak Turki dan Hongaria untuk segera meratifikasi protokol aksesi NATO Swedia. "Kami yakin Swedia telah memenuhi komitmennya di bawah nota trilateral."

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pembakaran Alquran Swedia
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/18/3127768/bunker_di_swedia-CJoa_large.jpg
Khawatir Perang, Swedia Siapkan Bunker Nuklir untuk 7 Juta Jiwa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/31/18/3109314/salwan_momika-MGNf_large.jpg
Pembakar Alquran Salwan Momika Tewas Ditembak saat Live TikTok, Swedia Tuding Keterlibatan Asing 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/26/18/3107921/siswa_belajar-oI6D_large.jpg
Pemerintah Swedia Kembali Adopsi Buku Cetak Warisan Ilmu Pengetahuan Klasik dalam Pembelajaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/08/18/2980650/jadi-anggota-ke-32-swedia-resmi-bergabung-dengan-nato-i2kIcLh4QY.jpg
Jadi Anggota ke-32, Swedia Resmi Bergabung dengan NATO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/24/18/2959869/mengapa-jumlah-pulau-di-swedia-sampai-200-000-pulau-VCVg43BBy3.jpg
Mengapa Jumlah Pulau di Swedia Sampai 200.000 Pulau?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/11/18/2953311/peringatan-perang-panglima-militer-swedia-picu-kekhawatiran-masyarakat-wae3K9xIs2.jpg
Peringatan Perang Panglima Militer Swedia Picu Kekhawatiran Masyarakat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement