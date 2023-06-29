Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kerusuhan Pecah di Kota-Kota Prancis Pasca Penembakan Remaja 17 Tahun oleh Polisi

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |12:56 WIB
Kerusuhan Pecah di Kota-Kota Prancis Pasca Penembakan Remaja 17 Tahun oleh Polisi
Foto: Reuters.
A
A
A

PARIS – Pengunjuk rasa menembakkan kembang api ke arah polisi dan membakar mobil-mobil daerah kelas pekerja Nanterre, pinggiran kota Paris, Prancis pada Rabu, (28/6/2023), pada malam kedua kerusuhan menyusul penembakan fatal terhadap seorang remaja berusia 17 tahun yang dihentkan karena melanggar lalu lintas.

Penggunaan kekuatan mematikan oleh petugas terhadap remaja tersebut, yang berasal dari Afrika Utara, telah menambah persepsi yang mengakar tentang kebrutalan polisi di pinggiran kota-kota terbesar di Prancis yang beragam etnis.

BACA JUGA:

Sesaat sebelum tengah malam, jejak kendaraan yang terbalik terbakar saat kembang api berkobar di garis polisi di Nanterre's Avenue Pablo Picasso.

Polisi bentrok dengan pengunjuk rasa di kota utara Lille dan di Toulouse di barat daya dan ada juga kerusuhan di Amiens, Dijon dan departemen administrasi Essonne di selatan ibu kota Prancis, kata seorang juru bicara polisi, sebagaimana dilansir Reuters.

 BACA JUGA:

Media Prancis melaporkan insiden di banyak lokasi lain di seluruh wilayah Paris yang lebih besar. Video di media sosial menunjukkan puluhan kembang api diarahkan ke balai kota Montreuil, di tepi timur Paris.

Sebelumnya, Presiden Emmanuel Macron menyebut penembakan itu "tidak dapat dijelaskan dan dimaafkan".

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kerusuhan penembakan prancis
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/18/3176025/perdana_menteri_prancis_sebastien_lecornu-5IiF_large.jpg
4 Hari Resign, Sebastien Lecornu Diangkat Kembali Jadi PM Prancis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/18/3174828/pm_prancis_sebastien_lecornu_mundur-yrH8_large.jpg
Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu Mundur Usai 27 Hari Menjabat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/18/3172503/viral-WpaC_large.jpg
Eks Presiden Prancis Nicolas Sarkozy Dihukum 5 Tahun Penjara, Dituding Terima Dana Pilpres dari Khadafi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/18/3170979/demo_prancis-N27A_large.jpg
Ratusan Ribu Orang Demo di Prancis Tolak Pemotongan Anggaran, Pekerja Mogok Massal 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/18/3168880/prancis-5sHt_large.jpg
Macron Tunjuk Loyalisnya Lecornu Sebagai Perdana Menteri Prancis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/337/3155195/brigjen_tni_ferry_irawan-fsPp_large.jpg
Pasukan TNI Jadi Tamu Kehormatan di Prancis, Tampil di Barisan Depan Parade Militer Bastille Day 2025
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement