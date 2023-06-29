Arab Saudi Kutuk Keras Pembakaran Al Quran di Stockholm Usai Salat Idul Adha

RIYADH — Arab Saudi mengutuk keras pembakaran Al-Qur'an oleh ekstremis di Masjid Pusat Stockholm di Swedia setelah salat Idul Adha pada Rabu (28/6/2023).

"Tindakan kebencian dan pengulangan ini tidak dapat diterima dengan pembenaran apa pun, dan mereka jelas-jelas menghasut kebencian, pengucilan, dan rasisme,” terang Kementerian Luar Negeri, dikutip Saudi Gazette.

“Tindakan seperti itu secara langsung bertentangan dengan upaya internasional yang berusaha menyebarkan nilai-nilai toleransi, moderasi dan penolakan terhadap ekstremisme, dan merusak rasa saling menghormati yang diperlukan untuk hubungan antara masyarakat dan negara,” lanjutnya.

BACA JUGA: Seorang Pria Bakar Alquran di Masjid Swedia pada Hari Idul Adha

Seperti diketahui, seorang pria merobek dan membakar Al Quran di luar masjid pusat Stockholm Swedia pada Rabu, (28/6/2023).