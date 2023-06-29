Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Arab Saudi Kutuk Keras Pembakaran Al Quran di Stockholm Usai Salat Idul Adha

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |13:30 WIB
Arab Saudi Kutuk Keras Pembakaran Al Quran di Stockholm Usai Salat Idul Adha
Ilustrasi Al Quran (Foto: Saudi Gazette)
A
A
A

RIYADHArab Saudi mengutuk keras pembakaran Al-Qur'an oleh ekstremis di Masjid Pusat Stockholm di Swedia setelah salat Idul Adha pada Rabu (28/6/2023).

"Tindakan kebencian dan pengulangan ini tidak dapat diterima dengan pembenaran apa pun, dan mereka jelas-jelas menghasut kebencian, pengucilan, dan rasisme,” terang Kementerian Luar Negeri, dikutip Saudi Gazette.

“Tindakan seperti itu secara langsung bertentangan dengan upaya internasional yang berusaha menyebarkan nilai-nilai toleransi, moderasi dan penolakan terhadap ekstremisme, dan merusak rasa saling menghormati yang diperlukan untuk hubungan antara masyarakat dan negara,” lanjutnya.

Seperti diketahui, seorang pria merobek dan membakar Al Quran di luar masjid pusat Stockholm Swedia pada Rabu, (28/6/2023).

Halaman:
1 2
      
