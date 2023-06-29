Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Jenderal Armageddon Rusia Dilaporkan Ditahan Buntut dari Pemberontakan Wagner

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |13:37 WIB
Jenderal Armageddon Rusia Dilaporkan Ditahan Buntut dari Pemberontakan Wagner
Jenderal Sergei Surovikin. (Foto: Reuters)
A
A
A

MOSKOW - Pihak berwenang Rusia dilaporkan telah menahan Jenderal Sergei Surovikin, wakil komandan operasi militer Rusia di Ukraina, di tengah laporan pembersihan pejabat militer setelah pemberontakan singkat oleh pasukan tentara bayaran Wagner, menurut sumber yang dikutip oleh surat kabar Moscow Times dan militer Rusia blogger.

Surovikin, yang dijuluki "Jenderal Armageddon" oleh media Rusia karena kekejamannya yang terkenal, adalah seorang veteran perang Rusia di Chechnya dan Suriah yang telah menerima penghargaan dan dipromosikan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin.

Mengutip dua sumber yang dekat dengan Kementerian Pertahanan Rusia, layanan berbahasa Rusia dari The Moscow Times melaporkan pada Rabu, (28/6/2023) bahwa Surovikin ditangkap karena mendukung pemimpin Wagner Yevgeny Prigozhin selama pemberontakan.

Seorang blogger militer Rusia, Vladimir Romanov, juga melaporkan penangkapan Surovikin pada Rabu, menurut Moscow Times, sementara lembaga think tank Institute for the Study of War (ISW) yang berbasis di Washington, DC melaporkan sumber Rusia lainnya yang mengklaim bahwa “afiliasi” militer Surovikin telah "dituduh terlibat dalam pemberontakan".

Kementerian Pertahanan Rusia belum mengomentari laporan penahanan Surovikin, kata surat kabar itu sebagaimana dilansir Al Jazeera.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/18/3165063/anak_anak_rusia_latihan_militer-zORK_large.jpg
Puluhan Anak Rusia Ikuti Latihan Militer, Bawa Senjata Asli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/25/18/3141762/serangan_drone_rusia_sasar_apartemen_di_ukraina-LJPv_large.jpg
Drone Rusia Serang Apartemen dan Rumah di Kyiv, 7 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/18/3138138/presiden_rusia_vladimir_putin-N4Ms_large.jpg
3 Tahun Perang, Putin Usulkan Perundingan Langsung dengan Ukraina di Turki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/337/3131278/papua-7km6_large.jpg
Gempar Kabar Rusia Tempatkan Pesawat di Papua, Kemlu Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/18/3126442/bendera_korea_utara_dan_rusia-nQNU_large.jpg
Rusia Segera Mulai Bangun Jembatan Menuju Korea Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/18/3070646/bom-Yq8P_large.jpg
Ngeri, Rusia Diduga Lepaskan Bom Non-nuklir Terkuat di Dunia, Awan Berbentuk Jamur Terlihat di Ukraina
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement