Jenderal Armageddon Rusia Dilaporkan Ditahan Buntut dari Pemberontakan Wagner

MOSKOW - Pihak berwenang Rusia dilaporkan telah menahan Jenderal Sergei Surovikin, wakil komandan operasi militer Rusia di Ukraina, di tengah laporan pembersihan pejabat militer setelah pemberontakan singkat oleh pasukan tentara bayaran Wagner, menurut sumber yang dikutip oleh surat kabar Moscow Times dan militer Rusia blogger.

Surovikin, yang dijuluki "Jenderal Armageddon" oleh media Rusia karena kekejamannya yang terkenal, adalah seorang veteran perang Rusia di Chechnya dan Suriah yang telah menerima penghargaan dan dipromosikan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin.

Mengutip dua sumber yang dekat dengan Kementerian Pertahanan Rusia, layanan berbahasa Rusia dari The Moscow Times melaporkan pada Rabu, (28/6/2023) bahwa Surovikin ditangkap karena mendukung pemimpin Wagner Yevgeny Prigozhin selama pemberontakan.

BACA JUGA: Menhan Rusia Muncul di Depan Publik untuk Pertama Kali Sejak Pemberontakan Wagner

Seorang blogger militer Rusia, Vladimir Romanov, juga melaporkan penangkapan Surovikin pada Rabu, menurut Moscow Times, sementara lembaga think tank Institute for the Study of War (ISW) yang berbasis di Washington, DC melaporkan sumber Rusia lainnya yang mengklaim bahwa “afiliasi” militer Surovikin telah "dituduh terlibat dalam pemberontakan".

Kementerian Pertahanan Rusia belum mengomentari laporan penahanan Surovikin, kata surat kabar itu sebagaimana dilansir Al Jazeera.