Ngerinya Idul Adha di Sudan, Diwarnai Pertempuran dan Serangan Udara

KHARTOUM - Serangan udara dan tembakan anti-pesawat mengguncang beberapa bagian ibu kota Sudan, Khartoum, pada Rabu, (28/6/2023) kata penduduk, meskipun kedua faksi militer yang telah berperang satu sama lain sejak pertengahan April mengumumkan gencatan senjata untuk liburan Muslim Idul Adha.

Perang antara tentara Sudan dan Pasukan Pendukung Cepat (RSF) paramiliter telah menyebabkan krisis kemanusiaan besar dan menelantarkan hampir 2,8 juta orang, di mana hampir 650.000 telah melarikan diri ke negara tetangga.

Tiga kota yang membentuk ibu kota yang lebih luas di sekitar pertemuan Sungai Nil - Khartoum, Bahri dan Omdurman - telah menyaksikan bentrokan dan penjarahan hebat selama lebih dari 10 minggu, sementara konflik tersebut telah memicu kebangkitan pembunuhan bermotivasi etnis di wilayah barat. dari Darfur.

Warga dan laporan berita mengatakan pertempuran semakin intensif di Omdurman pada Rabu sore. Darfur Bar Association, sebuah kelompok aktivis yang memantau konflik, mengatakan RSF telah melakukan serangan mematikan di daerah Manwashi di Negara Bagian Darfur Selatan dua kali dalam lima hari terakhir.