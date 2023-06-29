Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ngerinya Idul Adha di Sudan, Diwarnai Pertempuran dan Serangan Udara

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |14:29 WIB
Ngerinya Idul Adha di Sudan, Diwarnai Pertempuran dan Serangan Udara
Foto: Reuters.
A
A
A

KHARTOUM - Serangan udara dan tembakan anti-pesawat mengguncang beberapa bagian ibu kota Sudan, Khartoum, pada Rabu, (28/6/2023) kata penduduk, meskipun kedua faksi militer yang telah berperang satu sama lain sejak pertengahan April mengumumkan gencatan senjata untuk liburan Muslim Idul Adha.

Perang antara tentara Sudan dan Pasukan Pendukung Cepat (RSF) paramiliter telah menyebabkan krisis kemanusiaan besar dan menelantarkan hampir 2,8 juta orang, di mana hampir 650.000 telah melarikan diri ke negara tetangga.

Tiga kota yang membentuk ibu kota yang lebih luas di sekitar pertemuan Sungai Nil - Khartoum, Bahri dan Omdurman - telah menyaksikan bentrokan dan penjarahan hebat selama lebih dari 10 minggu, sementara konflik tersebut telah memicu kebangkitan pembunuhan bermotivasi etnis di wilayah barat. dari Darfur.

Warga dan laporan berita mengatakan pertempuran semakin intensif di Omdurman pada Rabu sore. Darfur Bar Association, sebuah kelompok aktivis yang memantau konflik, mengatakan RSF telah melakukan serangan mematikan di daerah Manwashi di Negara Bagian Darfur Selatan dua kali dalam lima hari terakhir.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
idul adha perang Sudan sudan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/22/18/3124906/bangunan_di_khartoum_sudan-IkjG_large.jpg
Militer Sudan Rebut Istana Presiden dari RSF Usai 2 Tahun Perang Saudara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/18/3021352/dilanda-perang-saudara-756-000-warga-sudan-terancam-kelaparan-pada-september-mendatang-GQvc8oih7c.jpg
Dilanda Perang Saudara, 756.000 Warga Sudan Terancam Kelaparan pada September Mendatang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/04/18/2978846/apakah-sudan-negara-mayoritas-islam-Pku0cdMm0d.jpg
Apakah Sudan Negara Mayoritas Islam?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/18/2962662/bentrokan-di-perbatasan-sudan-sudan-selatan-50-orang-tewas-di-wilayah-abyei-yang-disengketakan-RFBmRmjIIa.jpg
Bentrokan di Perbatasan Sudan-Sudan Selatan, 50 Orang Tewas di Wilayah Abyei yang Disengketakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/18/2942007/hindari-perang-saudara-250-000-warga-sudan-tinggalkan-tempat-berlindung-di-al-jazira-0d3HCOq4mO.jpg
Hindari Perang Saudara, 250.000 Warga Sudan Tinggalkan Tempat Berlindung di al Jazira
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/11/18/2936950/dianggap-dukung-rsf-sudan-usir-15-diplomat-uea-8LQdqBDttd.jpg
Dianggap Dukung RSF, Sudan Usir 15 Diplomat UEA
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement