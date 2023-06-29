Serangan Rudal Rusia Hantam Restoran Ukraina, 8 Meninggal Termasuk 3 Anak-Anak dan Puluhan Terluka

KYIV — Delapan orang tewas, termasuk tiga anak-anak, akibat serangan rudal Rusia yang menghantam pusat Kramatorsk di timur Ukraina.

Sebuah restoran dan area perbelanjaan terkena serangan pada Selasa (27/6/2023) di kota itu, yang berada di bawah kendali Ukraina tetapi dekat dengan wilayah Ukraina yang diduduki Rusia.

Dua anak yang tubuhnya ditarik dari reruntuhan berusia 15 tahun, dan satu lagi berusia 12 tahun.

Tim penyelamat terus mencari orang-orang yang terjebak di bawah puing-puing.

Menurut layanan darurat Ukraina, setidaknya 56 lainnya terluka dalam serangan itu.

Seorang saksi mata mengatakan kepada BBC bahwa dia melihat "orang mati, orang berteriak, orang menangis, kekacauan besar".

Seorang gadis berusia 17 tahun juga dilaporkan termasuk di antara mereka yang tewas dalam serangan itu, yang terjadi sekitar pukul 19:30 waktu setempat (16:30 GMT).

Ada juga bangunan apartemen di pusat ledakan. Rekaman media sosial dan drone dari tempat kejadian menunjukkan kerusakan signifikan pada bangunan, beberapa di antaranya telah menjadi puing-puing.