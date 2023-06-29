Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Negara Arab Ramai-Ramai Kecam Pembakaran Alquran di Masjid Swedia

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |19:08 WIB
Negara Arab Ramai-Ramai Kecam Pembakaran Alquran di Masjid Swedia
Ilustrasi. (Foto: Reuters)
ISTANBUL – Negara-negara Arab mengutuk pembakaran kitab suci umat Islam, Alquran, di depan sebuah masjid di ibu kota Swedia, Stockholm pada Rabu, (27/6/2023).

Kementerian Luar Negeri Saudi mengecam insiden itu Rabu malam, dengan mengatakan "tindakan penuh kebencian dan berulang-ulang ini tidak dapat diterima dengan pembenaran apa pun, dan mereka jelas-jelas menghasut kebencian, pengucilan, dan rasisme."

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Yordania juga mengatakan "membakar Alquran adalah tindakan kebencian yang berbahaya, dan manifestasi dari Islamofobia yang memicu kekerasan dan menghina agama, dan itu sama sekali tidak dapat dianggap sebagai bentuk kebebasan berekspresi."

Kementerian Luar Negeri Palestina mengatakan "serangan terhadap Alquran oleh seorang ekstremis yang penuh kebencian adalah ekspresi kebencian dan rasisme dan serangan terang-terangan terhadap nilai-nilai toleransi, penerimaan terhadap yang lain, demokrasi, dan hidup berdampingan secara damai di antara para pengikut semua agama."

Halaman:
1 2
      
