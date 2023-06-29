Advertisement
HOME NEWS BALI

DPW Perindo Bali Serahkan Hewan Kurban ke Majelis Taklim Alfitra

Fery Fadly , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |03:20 WIB
DPW Perindo Bali Serahkan Hewan Kurban ke Majelis Taklim Alfitra
Perindo Bali serahkan hewan kurban (Foto: MPI)
A
A
A

BADUNG - Ketua DPW Partai Perindo Bali Komang Purnama yang di dampingi oleh Ketua DPD Perindo Kabupaten Badung, Endang Axioma yang juga sebagai Bacaleg Perindo lansung menyerahkan hewan kurban berupa 2 ekor kambing kepada Ketua Panitia Kurban Majelis Taklim Alfitra untuk berkurban esok pagi setelah Sholat Idul Adha 1444 H.

Kedatangan rombongan para pengurus DPW Partai Perindo Bali nomor urut 16 itu menyerahkan dua ekor kambing untuk berkurban, yang dimana diserahkan langsung kepada Muhammad Noer Katim selaku Ketua Panitia Kurban.

Setelah Sholat Idul Adha akan dilakukan pemotongan hewan korban yang di mana nantinya akan diserahkan dagingnya dan dibagi-bagikan ke para warga lintas agama yang membutuhkan.

Ketua DPD Perindo Badung, Endang Axioma mengatakan bahwa pihaknya menyerahkan 2 ekor kambing di satu lokasi, tepatnya di depan kantor sekertariat Partai Perindo Badung.

"Nantinya akan dibagikan dagingnya kepada warga lintas agama yang membutuhkan," ujarnya, Rabu 28 Juni 2023.

Halaman:
1 2
      
