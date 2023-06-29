Baiq Gita KDI Nyaleg Lewat Partai Perindo

SELONG - Baiq Gita Pebili Yasni (28) atau Gita KDI mendaftar sebagai calon anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Pulau Lombok di Pemilu 2024.

Gita datang menyerahkan kelengkapan dokumen pencalegan ke Kantor DPD Partai Perindo Lombok Timur, Rabu 28 Juni 2023 sore.

Sekretaris DPD Partai Perindo Lombok Timur Syamsuddin menegaskan kehadiran Baiq Gita dan tokoh - tokoh muda membuktikan Partai Perindo sangat diminati kaum milenial.

"Hadirnya Baiq Gita serta tokoh-tokoh muda lainnya di Partai Perindo, menjadi salah satu gambaran betapa seriusnya kami di Partai Perindo untuk menggalang pemilih milenial, " ujarnya.