Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Baiq Gita KDI Nyaleg Lewat Partai Perindo

Ramli Nurawang , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |06:00 WIB
Baiq Gita KDI Nyaleg Lewat Partai Perindo
Baiq Gita KDI nyaleg lewat Perindo (Foto: MPI)
A
A
A

SELONG - Baiq Gita Pebili Yasni (28) atau Gita KDI mendaftar sebagai calon anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Pulau Lombok di Pemilu 2024.

Gita datang menyerahkan kelengkapan dokumen pencalegan ke Kantor DPD Partai Perindo Lombok Timur, Rabu 28 Juni 2023 sore.

Sekretaris DPD Partai Perindo Lombok Timur Syamsuddin menegaskan kehadiran Baiq Gita dan tokoh - tokoh muda membuktikan Partai Perindo sangat diminati kaum milenial.

"Hadirnya Baiq Gita serta tokoh-tokoh muda lainnya di Partai Perindo, menjadi salah satu gambaran betapa seriusnya kami di Partai Perindo untuk menggalang pemilih milenial, " ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172303/ferry-bKLd_large.jpg
Perindo Gabung Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, Sekjen: Jangan Sampai 17 Juta Suara Terbuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172296/sekber-K1zf_large.jpg
9 Partai Termasuk Perindo Bertemu, Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Terbentuk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement