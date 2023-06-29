Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Bakamla RI Bantu Tim SAR Cari Korban Lompat ke Laut dari Jembatan di Kendari

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |07:49 WIB
Bakamla RI Bantu Tim SAR Cari Korban Lompat ke Laut dari Jembatan di Kendari
Personel Bakamla bantu Tim SAR cari korban lompat ke laut di Kendari (Foto: Istimewa)
JAKARTA - Sebanyak 7 personel Bakamla RI dikerahkan guna bantu Tim SAR mencari korban yang nekat melompat ke laut dari atas Jembatan Bahteramas Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu 28 Juni 2023.

Dari keterangan yang diterima, Kamis (29/6/2023), peristiwa tersebut terjadi sekira pukul 15.00 Wita.

Mendengar informasi dari Kapolresta Kendari Kombespol Muh Eka Faturrahman, Bakamla RI dengan sigap menurunkan 7 personel yang ditugaskan untuk membantu pencarian korban, dimana 5 personel yang merupakan ABK KN Kuda Laut - 403 bergerak ke titik pencarian menggunakan RHIB dan 2 personel lainnya melakukan pencarian menggunakan drone.

Korban yang melakukan percobaan bunuh diri itumerupakan seorang pria berumur sekitar 30 tahun, dengan tinggi badan diperkirakan 170 meter, berkepala plontos atau botak, serta tidak menggunakan baju.

Saat melakukan aksinya, korban hanya menggunakan celana pendek berwarna merah. Korban menggunakan sepeda motor jenis Honda Genio bernomor polisi DT 6671 BD untuk sampai ke lokasi kejadian, menurut informasi dari saksi yang merupakan seorang pedagang.

Pencarian oleh pihak Bakamla RI dan Tim SAR masih terus berlangsung. Namun, hingga pukul 18:42 WITA korban belum juga ditemukan.

(Angkasa Yudhistira)

      
