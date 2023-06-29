Gempa M3,5 dan 3,6 Guncang Papua Pagi Ini

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo (M) 3,5 mengguncang Timur Laut Kabupaten Jayapura, Papua, Kamis (29/6/2023). Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 08.13 WIB.

Adapun lokasi gempa berada di 2.46 Lintang Selatan dan 140.47 Bujur Timur dengan pusat gempa berada di laut (90 km TimurLaut KAB-JAYAPURA-PAPUA), pada kedalaman 10 Km.

"#Gempa Mag:3.5, 29-Jun-2023 08:13:05WIB, Lok:2.46LS, 140.47BT (90 km TimurLaut KAB-JAYAPURA-PAPUA), Kedlmn:10 Km #BMKG ,"tulis BMKG dalam akun Twitter nya @infoBMKG, Kamis (29/6/2023).

Sebelumnya, pada pukul 07.31 WIB di wilayah timur laut Sarmi, Papua, juga diguncang gempa M3,6.

Di mana lokasi gempa berada di 1.71 Lintang Selatan dan 139.39 Bujur Timur dengan pusat gempa berada di laut (86 km TimurLaut SARMI-PAPUA), pada kedalaman 10 Km.

"#Gempa Mag:3.6, 29-Jun-2023 07:31:05WIB, Lok:1.71LS, 139.39BT (86 km TimurLaut SARMI-PAPUA), Kedlmn:10 Km #BMKG ,"tulisnya.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis petugas.

(Angkasa Yudhistira)