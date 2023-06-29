Serahkan Hewan Kurban ke Masyarakat, Kegiatan Rutin DPW Perindo Kepri Tiap Idul Adha

BATAM - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Kepri menyerahkan hewan kurban berupa kambing ke dua lokasi di Batam, kemarin, Rabu 28 Juni 2023

Apa yang dilakukan jajaran Partai Perindo di Kepri tersebut adalah kegiatan rutin yang dilukan tiap Idul Adha.

Kedua lokasi tersebut yakni di Masjid Alhaudh, Perumahan Griya Panorama Permai, Belian, Batam Center, Batam dan Mushalla Raudhatul Jannah Kavling Tanjung Mas, Tanjung Buntung, Bengkong, Batam.

Sekretaris DPW Perindo Kepri, Novi mengatakan, Partai Perindo yang merupakan partai yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 ini menyerahkan masing-masing satu ekor kambing di satu lokasi.

"Kami serahkan 2 ekor kambing di 2 tempat yakni Masjid Alhaudh, Perumahan Griya Panorama Permai, Belian, Batam Center, Batam dan Mushalla Raudhatul Jannah Kavling Tanjung Mas, Tanjung Buntung, Bengkong, Batam," katanya, Rabu.

Dijelaskannya, Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu rutin setiap tahun menyerahkan hewan kurban.

"Rutin, tahun lalu juga ada dari DPW Perindo Kepri pemberian hewan kurban dan ini sudah berlangsung selama tiga tahun belakangan di masjid dan mushola yang berbeda," ucapnya.