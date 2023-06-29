Gempa M4,1 Guncang Tobelo Maluku Utara

JAKARTA - Gempa dengan magnitudo (M) 4,1 mengguncang Kecamatan Tobelo, provinsi Maluku Utara, Kamis (29/6/2023).

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 09.06 WIB.

Adapun lokasi gempa berada di 2.16 Lintang Utara, dan 127.64 Bujur Timur dengan Pusat gempa berada di (61 km BaratLaut TOBELO-MALUT), pada kedalaman 10 Km.

"#Gempa Mag:4.1, 29-Jun-2023 09:06:51WIB, Lok:2.16LU, 127.64BT (61 km BaratLaut TOBELO-MALUT), Kedlmn:10 Km #BMKG,"dikutip dalam akun Twitter @InfoBMKG.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis petugas BMKG.

(Angkasa Yudhistira)