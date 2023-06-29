Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Idul Adha 1444 H, DPW Partai Perindo Sulteng Serahkan Sejumlah Hewan Kurban

Jemmy Hendrik , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |13:55 WIB
Idul Adha 1444 H, DPW Partai Perindo Sulteng Serahkan Sejumlah Hewan Kurban
DPW Perindo Sulteng serahkan sejumlah hewan kurban di Palu (Foto : iNews)
PALU - Pada Idul Adha 1444 H, DPW Partai Perindo Sulawesi Tengah (Sulteng), menyerahkan hewan kurban ke salah satu masjid yang ada di Duyu, Kota Palu, Sulawesi Tengah,

Daging kurban tersebut nantinya akan diserahkan ke pada korban gempa pada 2018 silam yang masih tinggal di hunian sementara (huntara).

Ketua DPW Perindo Sulteng Mahfud Masuara Rabu 28 Juni 2023, pagi, menyambangi Masjid Al'falah, Pengawu, Kota Palu untuk menyaksikan penyembelihan kurban miliknya.

Setelahnya, dia langsung mengunjungi salah satu masjid di Duyu Al Aslam untuk menyerang dua ekor kambing turunan etawa dari DPP Partai Perindo.

"Penyerahan hewan kurban ini untuk menyampaikan amanah Perindo Pusat. Diharapkan penyerahan ini bisa di manfaatkan untuk masyarakat sekitaran masjid," ujar Mahfud Masuara.

Oleh pengurus Masjid Al Aslamm daging hewan kurban akan diberikan kepada masyarakat korban gempa yang masih bermukim di hunian sementara yang di bangun pemerintah.

(Angkasa Yudhistira)

      
