HOME NEWS NUSANTARA

DPW Partai Perindo Sulteng Salurkan Hewan Kurban, Dagingnya untuk Korban Gempa Tinggal di Huntara

Jemmy Hendrik , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |14:02 WIB
DPW Partai Perindo Sulteng Salurkan Hewan Kurban, Dagingnya untuk Korban Gempa Tinggal di Huntara
DPW Partai Perindo Sulteng salurkan daging hewan (Foto: iNews)
A
A
A

PALU - DPW Partai Perindo Sulawesi Tengah (Sulteng), menyerahkan hewan kurban ke salah satu masjid yang ada di Duyu, Kota Palu, Sulawesi Tengah, pada Idul Adha 1444 H.

Daging kurban tersebut nantinya akan diserahkan ke pada korban gempa pada 2018 silam yang masih tinggal di hunian sementara (huntara).

Ketua DPW Perindo Sulteng Mahfud Masuara mengunjungi salah satu masjid di Duyu Al Aslam untuk menyerang dua ekor kambing turunan etawa dari DPP Partai Perindo.

"Penyerahan hewan kurban ini untuk menyampaikan amanah Perindo Pusat. Diharapkan penyerahan ini bisa di manfaatkan untuk masyarakat sekitaran masjid," ujar Mahfud Masuara.

Oleh pengurus Masjid Al Aslamm daging hewan kurban akan diberikan kepada masyarakat korban gempa yang masih bermukim di hunian sementara yang di bangun pemerintah.

(Angkasa Yudhistira)

      
