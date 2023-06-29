Kebakaran Hanguskan 25 Rumah, saat Warga Tarakan Rayakan Idul Adha

TARAKAN - Saat warga tengah merayakan Hari Raya Idul Adha 1444 H, kebakaran menghanguskan sekira 25 rumah di RT 21 dan RT 22, Jalan Jembatan Bongkok, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan, Kalimantan Utara.

Dengan hembusan angin yang cukup kencang, ditambah rumah yang terbuat dari kayu, kobaran api cepat merembet ke rumah-rumah lainya.

Peristiwa tesebut terjadi sekira pukul 10.00 Wita, warga pun berusaha membantu petugas damkar memadamkan api dengan alat seadanya.

Sementara, banyaknya warga yang menonton di lokasi membuat mobil pemadam kebakaran terhebat untuk masuk dan keluar lokasi kebakaran.

"Dari data yang diterima pihak kelurahan, sedikitnya 25 rumah terbakar," ujar Lurah Karang Anyar Pantai, Yohanis K Pantongloan, Kamis (29/6/2023).