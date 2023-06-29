Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa 3 Kali Guncang Maluku hingga Magnitudo 4,5

Widya Michella , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |16:00 WIB
Gempa 3 Kali Guncang Maluku hingga Magnitudo 4,5
Ilustrasi (Foto : Freepik)
JAKARTA - Gempa dengan Magnitudo (M) 3,8 mengguncang Seram bagian timur, Maluku, Kamis (29/6/2023). Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 15.16 WIB.

Adapun lokasi gempa berada di 4.66 Lintang Selatan dan 130.67 Bujur Timur dengan pusat gempa berada di laut (174 km Tenggara SERAMBAGIANTIMUR-MALUKU), pada kedalaman 37 Km.

"#Gempa Mag:3.8, 29-Jun-2023 15:16:31WIB, Lok:4.66LS, 130.67BT (174 km Tenggara SERAMBAGIANTIMUR-MALUKU), Kedlmn:37 Km #BMKG," tulis BMKG dalam akun Twitter nya @infoBMKG, Kamis (29/6/2023).

Sebelumnya, Maluku bagian Utara pada pukul 15.08 WIB diguncang gempa M4,5. Dimana lokasi gempa berada di 2.16 Lintang Utara dan 126.7 Bujur Timur dengan pusat gempa berada di laut ((133 km BaratLautHALMAHERABARAT-MALUT), pada kedalaman 10 Km.

"#Gempa Mag:4.5, 29-Jun-2023 15:08:58WIB, Lok:2.16LU, 126.70BT (133 km BaratLaut HALMAHERABARAT-MALUT), Kedlmn:10 Km," ujarnya.

