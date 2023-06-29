Kabur saat Disembelih, Sapi di Lampung Seruduk Dua Warga hingga Terluka

BANDARLAMPUNG - Mengamuk saat hendak disembelih, seekor sapi di Perumahan Griya Abdi Negara, Sukabumi, Bandarlampung kabur ke pemukiman warga, di Masjid At-Taqwa Lingkungan III perumahan Griya Abdi Negara, Kamis (29/6/2023).

Salah seorang saksi bernama Badrun mengatakan, sapi tersebut mengamuk hingga patok tempat mengikatnya tercabut dari tanah. Sapi sempat mengamuk di lokasi pemotongan sebelum akhirnya berlari ke pemukiman.

Akibatnya, dua warga terluka lantaran diseruduk sapi yang melarikan diri. Satu orang terluka di bagian punggung dan satu orang lagi terluka di bagian paha.

"Tidak ada korban jiwa, tapi ada dua warga yang jadi panitia terluka karena diseruduk," ujar Badrun.