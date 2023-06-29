Gempa M3,6 Guncang Kaimana Papua Barat

JAKARTA - Gempa berkekuatan M3,6 mengguncang Kaimana, Papua Barat, pukul 23:55 WIB, Kamis (29/6/2023). Informasi gempa bumi disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

BMKG melaporkan, lokasi gempa di 4.19 LS, 133.80 BT atau 101 Km Barat Daya Kaimana, Papua Barat. Adapun gempa tersebut berkedalaman 17 Km.

BMKG memberikan disclaimer, bahwa informasi tersebut mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Qur'anul Hidayat)