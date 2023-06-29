BMKG Imbau Warga Pulau Karatung Hati-Hati Potensi Gempa Susulan

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisia (BMKG) mengingatkan agar warga Pulau Karatung berhati-hati lantaran adanya potensi gempa susulan.
Gempa bumi bermagnitudo (M) 5,0 mengguncang Pulau Karatung, Sulawesi Utara, Kamis (29/6/2023).
BMKG menyatakan bahwa gempa berlangsung sekira pukul 20:52 WIB.
"Hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi," demikian peringatan dini BMKG.
BMKG menyebutkan gempa tersebut tak berpotensi tsunami.
"#Gempa Mag:5.0, 29-Jun-23 20:52:47 WIB, Lok:4.90 LU,126.04 BT (116 km BaratLaut PULAUKARATUNG-SULUT), Kedlmn:104 Km, tdk berpotensi tsunami #BMKG," tulis BMKG.
(Fakhrizal Fakhri )