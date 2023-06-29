Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Satgas Perbatasan Terima 4 Pucuk Senpi dari Simpatisan KKB

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |22:40 WIB
Satgas Perbatasan Terima 4 Pucuk Senpi dari Simpatisan KKB
Foto: Dok TNI
A
A
A

JAYAPURA - Satuan tugas pengamanan perbatasan RI-Papua Nugini (PNG) Yonif 132/BS, menerima empat pucuk senjata api (senpi) jenis Mouser beserta tiga butir amunisi kaliber 7,62 mm dari simpatisan kelompok kriminal bersenjata(KKB) di perbatasan Papua.

Mengutip Antara, Wadansatgas Mayor Inf Zulfikar Rakita Dewa di Skouw, Kota Jayapura, mengatakan, empat pucuk senpi itu diterima dari simpatisan KKB wilayah perbatasan Papua, diserahkan secara terpisah.

Tercatat tiga kali simpatisan itu menyerahkan senpi yaitu akhir bulan Mei serta awal dan akhir bulan Juni

BACA JUGA:

Situasi Mencekam, Daerah Perbatasan Malang Di-sweeping Cari Pembunuh Mahasiswa NTT 

Penyerahan itu berawal saat Dansatgas Pamtas RI-PNG Yonif 132/BS Letkol Inf Ahmad Fauzi

memerintahkan untuk membentuk tim khusus guna mengantisipasi aktivitas dan pergerakan KKB di perbatasan Papua yang berupaya menyelundupkan senjata api dan munisi secara ilegal, jelas Zulfikar.

Mayor Inf Zulfikar menjelaskan, setelah mendapat perintah kemudian membentuk dia tim beranggotakan 16 orang prajurit yang masing-masing tim dipimpin Kapten Inf Putra Kurnia Zendrato dan Serka Faisal Harahap.

 BACA JUGA:

Tim khusus Yonif 132 Bima Sakti kemudian melakukan kegiatan pembinaan teritorial secara intensif serta berbagai aktivitas operasional lainnya untuk memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat di perbatasan Papua.

Selama kurang lebih delapan bulan, berbagai kegiatan pembinaan teritorial dilakukan di perbatasan RI-PNG seperti pembuatan sumur bor agar warga Jakarta mendapatkan air bersih, perbaikan gereja dan rumah warga, lomba menghias pohon Natal,serta berbagai kegiatan lainnya termasuk pemasangan 100 unit penerangan jalan umum tenaga surya (PJUTS) di sepanjang jalur perlintasan perbatasan RI-PNG.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175087/seragam_tni-GfU4_large.jpg
Seragam Baru TNI Paling Efektif untuk Kamuflase
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174930/tni-2Esp_large.jpg
DPR Dorong Kemajuan TNI Diarahkan Kesiapan Pertahanan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174515/tni-ekNB_large.jpg
Isi Pidato Jenderal Nasution yang Menyayat Hati Iringi Pemakaman Pahlawan Revolusi saat HUT TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173874/tni-gyzc_large.jpg
Seragam Baru TNI Bakal Dipakai saat HUT Ke-80 di Monas, Begini Penampakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/337/3173858/tni-QGRD_large.jpg
Butuh Banyak Pasukan, TNI AD Ubah Syarat Tinggi Badan dan Usia Calon Prajurit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172713/dandim-Xiag_large.jpg
Oknum TNI Lepas Tembakan di Bank BUMN Nyaris Mengenai Anggota Intel Kodim
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement