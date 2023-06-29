Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Terinspirasi Sosok Ganjar, Relawan Tingkatkan Kepedulian Sesama saat Idul Adha

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |23:43 WIB
Terinspirasi Sosok Ganjar, Relawan Tingkatkan Kepedulian Sesama saat Idul Adha
Ganjar Pranowo. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

JAKARTA - Dalam suasana yang dipenuhi kekhidmatan dan keberkahan di Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Komunitas Ojek Online (Kajol) Indonesia berbagi kebaikan dengan menyediakan 15 hewan kurban untuk disembelih. Hewan kurban dibagikan kepada para driver ojol dan masyarakat di Lebak, Provinsi Banten.

Juru bicara Kajol Indonesia dukung Ganjar Pranowo, Risnandar menuturkan hewan kurban yang disembelih terdiri dari satu ekor sapi dan 14 ekor kambing. Penyembelihan dilakukan di Graha Serba Guna As-Sakinah, Cibadak, Kab. Lebak, Banten, Kamis (29/6/2023).

"Kami mengadakan kegiatan Kajol berbagi kurban. Di mana kami membawa (menyembelih) hewan kurban 14 kambing dan satu sapi," kata Risnandar dalam keterangannya.

 BACA JUGA:

Menurutnya, kegiatan ini sebagai wujud solidaritas dan kepedulian Kajol Ganjar terhadap para ojol dan masyarakat yang membutuhkan. Selain dari implementasi dari ajaran agama Islam dalam perayaan Hari Raya Idul Adha.

"Ini bentuk kepedulian kami terhadap teman-teman, khususnya driver ojol dan masyarakat sekitar yang membutuhkan. Alhamdulilah, peserta banyak dan memang Insyaallah tepat sasaran manfaatnya," tegas Risnandar.

 Relawan Ganjar

Selain itu, Risnandar menyatakan Ganjar Pranowo sebagai sosok yang selalu memberikan teladan dan edukasi tentang pentingnya kepedulian terhadap sesama agar terwujudnya persatuan dan kesatuan sehingga Indonesia lebih maju dan sejahtera.

 BACA JUGA:

"Acara ini kami inisiasi bentuk cerminan dari Pak Ganjar yang memang selalu mengingatkan untuk selalu berbagi terhadap sesama. Banyak cerminan Pak Ganjar yang memang kami sampaikan ke teman-teman (ojol dan masyarakat) semua," ujarnya.

Melalui kegiatan berbagi daging kurban ini, Kajol Indonesia dukung Ganjar berhasil menguatkan ikatan solidaritas di antara driver ojol dan masyarakat.

Mereka berkomitmen untuk terus melaksanakan kegiatan sosial dan kemanusiaan yang dibutuhkan driver ojol dan masyarakat umum.

Halaman:
1 2
      
