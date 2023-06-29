Hadiri Kegiatan Takbir Keliling Idul Adha, Perindo Jateng Ajak Warga Jaga Persatuan

BANYUMAS - Ribuan warga di Desa Ledug, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menggelar takbir keliling guba merayakan Hari Raya Idul Adha 2023.

Acara tersebut berlangsung meriah dan khidmat. Pawai keliling ini diikuti kurang lebih 1500 warga Desa Ledug dengan menabuh bedug serta membawa obor berjalan long march mengelilingi desa setempat.

Warga tumpah ruah di lapangan desa dengan membawa obor sebagai tanda suka cita menyambut lebaran kurban dengan takbir keliling ini yang juga dihadiri Ketua DPW Partai Perindo Jawa Tengah Mayjend (Purn} Wuryanto dan Ketua DPD Perindo Banyumas Imam Durori, serta sejumlah bakal calon legislatif Perindo.

Sebelum acara takbir keliling dilakukan, sejumlah Kepala Desa di Banyumas ini memberikan sambutannya. Mereka senang karena Hari Raya Idul Adha berlangsung meriah.

Ketua Dpw Perindo Jawa Tengah Mayjend (Purn} Wuryanto dalam kesempatan ini turut memberikan sumbangan untuk anak-anak yang ikut kegiatan pawai keliling ini.