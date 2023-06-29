Wuryanto: Hari Raya Idul Adha Harus Bisa Tambah Jiwa Kemanusiaan dan Sosial

BANYUMAS - Ribuan warga di Desa Ledug, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menggelar takbir keliling untuk merayakan Hari Raya Idul Adha 2023.

Pawai keliling ini diikuti kurang lebih 1500 warga Desa Ledug dengan menabuh bedug serta membawa obor berjalan long march mengelilingi desa setempat.

Acara tersebut berlangsung meriah dan khidmat.

Ketua Dpw Perindo Jawa Tengah Mayjend (Purn} Wuryanto menghadiri acara tersebut. Dia pun mengajak semua pihak agar bisa menjadikan momentum lebaran kurban sebagai ajang menambah jiwa kemanusiaan dan sosial.

"Hari Raya Idul Adha ini harus bisa menambah jiwa kemanusiaan dan jiwa sosial kepada seluruh masyarakat kepada umat muslim dengan umat lainnya," ujarnya, Kamis (29/6/2023).

Diketahui warga tumpah ruah di lapangan desa dengan membawa obor sebagai tanda suka cita menyambut Idul Adha dengan takbir keliling. Ketua DPW Perindo Jawa Tengah Mayjend (Purn} Wuryantod dan Ketua DPD Perindo Banyumas Imam Durori, serta sejumlah bakal calon legislatif Perindo hadir dalam acara tersebut.