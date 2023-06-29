Ayah Kandung di Pekalongan Tega Cabuli Anaknya hingga Berulang Kali

PEKALONGAN - Seorang ayah berinisial H (47) tega mencabuli anak kandungnya sendiri berinisial KA (13) di kediamannya Dukuh Gembiro Desa Krandon, Pekalongan.

Kapolres Pekalongan AKBP Wahyu Rohadi, melalui PS. Kasi Humas Ipda Suwarti mengatakan, pelaku telah melakukan aksi bejatnya hingga berulang kali, pada Minggu 14 Mei 2023.

"Jadi pelaku sudah 4 kali melakukan perbuatan cabul. Dimana pelaku mendatangi korban yang berada di ruang makan, kemudian meremas bagian dada korban, setelah itu korban pindah ke kamar dan menutup pintu kamar, akan tetapi pelaku malah menyusul korban ke dalam kamar dimana saat itu korban dalam posisi tidur dan pelaku langsung tidur di sebelah korban dan melakukan hal yang sama," kata Suwarti.

Saat melakukan aksi bejatnya, pelaku mengancam akan membunuh dan tidak akan memberi makan korban jika menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya.