Relawan Ganjar Bantu Masyarakat di Momen Idul Adha, Bagikan Paket Kurban

MALANG - Memperingati Hari Raya Idul Adha 1444 H, relawan Ganjar Pranowo bernama Srikandi Ganjar berkurban satu ekor kambing untuk masyarakat di Dusun Tondosari, Desa Pajaran, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Kamis (29/6/2023).

"Dalam rangka memperingati Idul Adha, Srikandi Ganjar Jawa Timur ingin berbagi keberkahan dan kebaikan kepada masyarakat sekitar di Jawa Timur," ujar Koordinator Wilayah Srikandi Ganjar Jawa Timur Cindy Maghriza, dikutip Kamis (29/6/2023).

Momen tersebut, menurut Cindy sangat spesial. Pasalnya, pada Idul Adha tahun ini, Cindy bisa merayakannya bersama Srikandi Ganjar yang sekaligus bersilaturahmi dengan masyarakat sekitar.

"Tentu ini ingin sekali merayakan momen Idul Adha kali ini bersama masyarakat dan sekalian sambung silaturahmi bersama mereka," lata Cindy.

Puluhan masyarakat menyaksikan acara potong kambing tersebut, mereka berdoa dan melakukan syariat penyembelihan sesuai tata cara agama islam.

Selanjutnya, Srikandi Ganjar membagikan hewan hasil sembelihan kepada puluhan warga yang membutuhkan.

"Ada satu ekor kambing yang disembelih, kemudian akan kami bagikan secara merata ke 40 masyarakat yang membutuhkan untuk memenuhi pasokan pangan dan nutrisi mereka," kata Cindy.