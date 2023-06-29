Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

DPW Perindo Jatim Sembelih Dua Ekor Kambing Kurban

Yudha Prawira , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |22:11 WIB
DPW Perindo Jatim Sembelih Dua Ekor Kambing Kurban
Foto: Yudha
A
A
A

SURABAYA - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Jawa Timur menyembelih hewan kurban dan membagikan daging kurban kepada masyarakat, Kamis (29/6/2023).

Kegiatan dilaksanakan di Kantor DPW Jatim, di Jalan Kertajaya Indah Surabaya. Pengurus partai menyembelih 3 ekor kambing kurban.

Usai disembelih, daging kambing kurban dibagikan kepada masyarakat sekitar kantor DPW.

“Kegiatan berkurban ini merupakan bentuk kedekatan serta kepedulian Partai Perindo kepada masyarakat,” ucap Sekretaris Wilayah DPW Perindo Jatim, Muji Rejo.

Sementara itu, kegiatan penyembelihan dan pembagian daging hewan kurban ini sendiri merupakan agenda rutin Partai Perindo.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172303/ferry-bKLd_large.jpg
Perindo Gabung Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, Sekjen: Jangan Sampai 17 Juta Suara Terbuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172296/sekber-K1zf_large.jpg
9 Partai Termasuk Perindo Bertemu, Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Terbentuk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement