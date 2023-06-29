Perindo Jatim Berkurban, Bentuk Kepedulian dan Kedekatan pada Masyarakat

SURABAYA - Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Jawa Timur, Muji Rejo mengatakan kegiatan berkurban saat Idul Adha merupakan bentuk kepedulian pihaknya pada masyarakat.

“Kegiatan berkurban ini merupakan bentuk kedekatan serta kepedulian Partai Perindo kepada masyarakat,” ucap Sekretaris Wilayah DPW Perindo Jatim, Muji Rejo, Kamis (29/6/2023).

BACA JUGA: DPW Perindo Jatim Sembelih Dua Ekor Kambing Kurban

DPW Perindo Jatim menyembelih hewan kurban dan membagikan daging kurban kepada masyarakat. Kegiatan dilaksanakan di Kantor DPW Jatim, di Jalan Kertajaya Indah Surabaya. Pengurus partai menyembelih 3 ekor kambing kurban.

Usai disembelih, daging kambing kurban dibagikan kepada masyarakat sekitar kantor DPW.

Sementara itu, kegiatan penyembelihan dan pembagian daging hewan kurban ini sendiri merupakan agenda rutin Partai Perindo.

(Qur'anul Hidayat)